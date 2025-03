WurtSが3月21日午前0時より、昨年2024年10月31日に開催した初の日本武道館公演<WurtS LIVE AT BUDOKAN>からセレクトした5曲のライブ音源を配信することを発表した。◆WurtS (ワーツ) 画像WurtS「WurtS LIVE AT BUDOKAN」として配信されるのは、「NOISE」「ライフスタイル」「ソウルズ」「エヴォリューション」「分かってないよ」といった5曲だ。4月16日には同公演の模様を収録したBlu-ray / DVD『WurtS LIVE AT BUDOKAN』がリリ