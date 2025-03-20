ºòÇ¯¤Ë½é¤ÎÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é¤òÂçÀ¹¶·¤Ç½ª¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢º£¤ò¤È¤­¤á¤¯BALLISTIK BOYZ¤¬Ray¤ËÅÐ¾ì¡ªº£²ó¤Ï¡¢¥­¥ì¤Î¤¢¤ë¥À¥ó¥¹¤ÈÄã²»¥é¥Ã¥×¤Ç´ÑµÒ¤òÌ¥Î»¤¹¤ë¾¾°æÍø¼ù¤µ¤ó¤¬¡¢¡È°¦¡É¤ò¥­¡¼¥ï¡¼¥É¤Ë¤·¤¿¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÅú¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤ä¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯♡¾¾°æÍø¼ùÍ£°ìÌµÆó¤Î¥¹¥­¥ë¤È¥»¥ó¥¹¤ÇËÝÏ®¤¹¤ë¥Ý¥í¥·¥ã¥Ä 8,060±ß¡¢¥Ñ¥ó¥Ä 10,710±ß¡¿¤È¤â¤ËHOLY IN CODE ¥¢¡¼¥à¥«¥Ð¡¼ 2,200±ß¡¿¥È¥¥¡¼¥ê ¥Ô¥ó¥¯¥¹¥È¡¼¥ó¥Í