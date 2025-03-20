日本マクドナルドは、マックフライポテトが揚がった時に聞こえる"ティロリ音"を3組の人気曲とマッシュアップした楽曲『ティロリミックス2025』のミュージックビデオをマクドナルド公式YouTube で、2025年3月18日から期間限定で公開中です。名曲とのコラボは痺れる...！ 「ティロリミックス」プロジェクトは、23年からスタート。3 回目となる 25 年は、Ado ・YOASOBI ・星街すいせいの大人気アーティスト3組がコラボレーションしま