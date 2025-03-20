Travis Japanの初となる全国ネット冠番組『お掃除で日本を学ぶTravis Japanの蔵ピカ』（フジテレビ）が、3月28日23時40分より放送される。 （関連：Travis Japan、グループのバラエティの面白さは？全力だからこそ不思議な運が味方をする瞬間） 蔵とは古くから残る日本伝統の建築物で、主に倉庫の役割として使用されていたもの。本番組ではTravis Japanが片付けに困っている“蔵”を訪問し、大掃除を手伝う中で出