お笑いタレントのだいたひかるの夫でグラフィックデザイナー・小泉貴之さんが20日に自身のアメブロを更新。義実家で食べた豪勢な料理を公開した。【映像】だいたひかる、都内の駐車場料金に驚きこの日、小泉さんは「義実家に着いて祝賀会みたいな豪華な料理」というタイトルでブログを更新。「少し時間はかかったけど妻の実家に無事、到着」と報告し「すごい綺麗な青空…」と写真とともにつづった。続けて「祝賀会レベルの豪