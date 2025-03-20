実業家・前澤友作氏（49）が20日に公式X（旧ツイッター）を更新。自身が展開する新サービス「カブアンド」への批判に次々と返答した。前澤氏は「人のためとか言って自分が儲けたいだけだろ？はい、僕が儲からないとみんなも儲からないのでめちゃくちゃ儲けたいです。ZOZOの時は3000億の資産作ったので今回はそれ以上。なんでそんなに欲張るの？単純に過去の自分を超えたいのと、それができそうなアイデアがあるので。儲けてど