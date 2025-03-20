俳優・歌手の香取慎吾が主演を務めるフジテレビ系木曜劇場『日本一の最低男※私の家族はニセモノだった』（毎週木曜後10：00）の最終話が20日に放送される。それに先立って、あらすじと場面写真が公開された。【写真】最低男と対峙する橋本じゅん…最終回場面カットが盛りだくさん同作は、人生崖っぷちに追い込まれた、家族嫌いで子ども嫌いの“最低男”が、選挙に当選するためにシングルファーザーの義弟とその子どもたち