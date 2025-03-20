Image: エレコム 2024年4月19日の記事を編集して再掲載しています。 2.4GHz帯も5GHz帯も混んでるご家庭にもぜひ。みなさんがお手持ちのPC。Wi-Fiはどのバージョンまで対応していますか？ 2023年末に日本での運用が解禁されたWi-Fi 7対応PCはごく少数。初めて6GHz帯をサポートしたWi-Fi 6E対応PCも2021年以降のモデル。MacBookシリーズに至っては、2022年までのモデルはWi-Fi 6しか対応して