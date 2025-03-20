海洋進出を進める中国を念頭にした日米豪比の4カ国による多国間協力について、フィリピン軍のブラウナー参謀総長は20日までに、インドなどの参加に向けて取り組んでいると明かした。中国と国境対立を抱えるインドを取り込む狙いがあるとみられる。ブラウナー氏は訪問先のインドで、外交や安全保障などを協議する国際会議「ライシナ対話」に出席。「我々は日本やパートナー国とともに、インドを加えてスクアッド（と呼ばれる日