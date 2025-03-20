4月13日に開幕する大阪・関西万博の来場者案内などにあたるスタッフ「ゲストサービスアテンダント」の研修が20日、人工島・夢洲（ゆめしま）(大阪市此花区)の会場内で開かれた。本番をイメージしながら、来場者対応の流れを確認した。【写真】「万博は大丈夫か」関心薄が一転した首相トップダウン演出の背景はアテンダントは万博を主催する日本国際博覧会協会が雇った約千人で、年齢は18〜66歳。案内所や忘れ物センターの運