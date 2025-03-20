初戦を前にバッティングのアドバイスをする野原監督＝兵庫県内（立石祐志写す）「２１世紀枠」の横浜清陵は２１日の第１試合（午前９時開始予定）で広島商との初戦を迎える。２０日は兵庫県内の高校でフリー打撃やシートノックなどで最終調整した。応援団は試合当日に大阪入りしてナインらに声援を送る予定で、野原監督は「生徒が試合に向け応援の練習を一生懸命している動画が送られてきて感動している」と話し、「試合中は