【モデルプレス＝2025/03/20】モデルのKoki,、俳優の渡邊圭祐、綱啓永らが3月20日、東京・TOHOシネマズ六本木ヒルズにて行われた映画「女神降臨 Before 高校デビュー編」初日舞台挨拶に出席。Koki,が涙を流す場面があった。【写真】「女神降臨」初日舞台挨拶、韓国からサプライズゲスト駆けつける◆Koki,「女神降臨」公開迎え涙最後にコメントを求められたKoki,は、「今日こうして映画を見てくださった皆様にお会いできてとても嬉