今回紹介するのは、Xアカウント「P（@michelle230430）」に投稿された、まさかの場所で寛ぐ猫ちゃんの様子。猫ちゃんがいたのは、落ちてしまった時に怪我しないようにと、飼い主さんが設置したネットの上だったのだとか。 そんな猫ちゃんの様子はXで161万回以上表示され、「ギリギリを攻めたいのかな。」「さすがネコ様！」などのコメントが寄せられました。 君が間違って落ちた時に怪我しないように貼った仮ネットで寛ぐのや