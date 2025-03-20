2019年M-1グランプリ王者のお笑いコンビ・ミルクボーイの内海崇（39）が20日、自身のX（旧ツイッター）を更新。「8000円の発毛剤のみで3ヶ月！完全に発毛しとる！」と、激変した頭頂部のビフォーアフター写真とともに、発毛剤の驚きの効果を訴えた。 【写真】驚きの発毛効果！頭頂部が激変したビフォーアフター 角刈りでおなじみの内海の頭頂部は3カ月前と比べ、明らかに毛髪量が違う&#