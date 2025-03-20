【21日（金）全国天気】・ポイント寒気は抜け、暖気に入れ替わる全国的に南西の風が強め春本番の暖かさが戻る北陸以北は雨や雷雨も霜やなだれに注意21日（金）は、寒の戻りをもたらした上空の寒気は北海道の北へ抜け、西から暖かな空気に覆われてくるでしょう。さらに北海道の北にある低気圧に向かって、全国的に暖かな南西の風が強まる見込みです。このため、朝はまだ冷える所が多いものの、日中は一気に寒さが和らぎ、