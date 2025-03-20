日本テレビ系「FRIDAY ANIME NIGHT（フラアニ）」枠で放送中のアニメ『薬屋のひとりごと』第35話「狩り」（21日後11：45〜）のあらすじ＆先行場面カットが公開された。【画像】第35話「狩り」そのほかの場面カット毒と薬に異常な執着を持つ薬屋の娘・猫猫と謎多き美形の宦官・壬氏が宮中で巻き起こる難事件へ挑んでいく謎解きエンターテインメント（原作：日向夏、イラスト：しのとうこ）。アニメ第2期は、帝の寵妃・玉葉