JR東海は、19日、2027年度中に東海道新幹線のN700S車両のグリーン車の一部に、半個室タイプの座席を導入すると発表しました。座席は、プライベート感を高めた大型バックシェルタイプで、レッグレスト付きのリクライニングシートとなっていて、通路とは仕切りが設けられ、鍵付きの扉で出入りします。座席の前後には壁がなく、座席の向きを変えて対面で利用することもできます。グリーン車の8号車から10号車