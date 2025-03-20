「選抜高校野球・１回戦、東洋大姫路７−２壱岐」（２０日、甲子園球場）地元兵庫で、優勝候補の東洋大姫路が２１世紀枠で初出場の壱岐を下し、初戦を突破した。春は０８年以来の勝利。元履正社の岡田龍生監督は甲子園７連勝。母校復帰後では初の聖地星で通算２３勝目となった。大会屈指の好投手・阪下漣投手（３年）が１回１安打２失点で降板する形となったが、２番手木下鷹大投手（３年）が８イニングを無失点９奪三振の好