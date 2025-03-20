お笑い芸人・小籔千豊が１７日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「ペラペラ小籔」を更新。ゲストに矢野・兵動の矢野勝也、ちゃらんぽらんの冨好真、川畑泰史を招き、トークを繰り広げた。吉本興業に所属する４人は、お笑い界の現状について語り合い、小籔は「本来はね、僕らは蔑まれて、普通の仕事はでけへんアホばっかりが、行く所がないから吉本来たみたいな」と持論。矢野は「元々僕らは『お姉ちゃんにモテたい』とか。『