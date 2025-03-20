タレント丸山礼（27）が20日、都内で行われた、映画「女神降臨Before高校デビュー編」（星野和成監督）の初日舞台あいさつに出席した。18年からLINEマンガで連載され、世界10カ国で累計64億ビューとヒットした韓国のウェブ漫画を映画化。誰もが憧れる“女神”として完璧な学校生活を送りながらも、誰にも言えないすっぴんの秘密を持つ主人公、谷川麗奈をKoki，が演じる。丸山は麗奈の姉、谷川麗美役。Koki，の姉でモデル、フル