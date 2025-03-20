◆ＤＥＮＳＯＳＵＰＥＲＣＵＰ全日本大学選抜１―０全韓国大学選抜（２０日・Ｕ等々力）ＤＥＮＳＯＣＵＰＳＯＣＣＥＲ第２４回大学日韓定期戦が行われ、全日本大学選抜が１―０で勝利した。これで４連勝となり、通算１２勝１分け８敗となった。試合を通して一進一退の攻防が繰り広げられたが、後半３４分に流通経大のＭＦ松永颯汰（３年）の左クロスを相手ＤＦがヘッドでクリアすると、中大のＤＦ常藤奏（２年）がエ