IOC＝国際オリンピック委員会の会長選挙が日本時間の今夜、ギリシャで行われます。日本人として初めて立候補している国際体操連盟の渡辺守成会長がJNNの取材に応じました。記者「IOC会長選の立候補者たちが各国のインタビューに応じています。本命不在で混戦だと伝えられています」IOCの総会はギリシャで開催され、日本時間のきょう午後11時から、新しい会長を決める選挙が行われます。立候補しているのは7人で、日本人として初め