クルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス」の就航20周年を記念し開かれた体験乗船イベント＝20日午後、長崎市の長崎港三菱重工長崎造船所で建造されたクルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス」の就航20周年を記念し、長崎市の長崎港で20日、市民向けに同船の体験乗船イベントが開かれた。長崎県佐々町から子どもと訪れた看護師の女性（43）は「娯楽施設が充実し、何日間も楽しめそうだった」と話した。クルーズ船誘致に力を入れる