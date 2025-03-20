元プロ野球選手で野球解説者の赤星憲広氏が2日、YouTubeチャンネル「ytv阪神応援チャンネル『トラトラタイガース』」で公開された動画「【開幕直前スペシャルPart1】優勝するにはあの選手の活躍が必須! 急成長の逸材に注目!!」に登場。阪神の「一番の不安材料」を明かした。赤星憲広氏○阪神の守備面で不安なこと今回の動画は、今シーズンの阪神についてトーク。そのなかで、赤星氏が「今、一番の不安材料っていうのは、どちらかと