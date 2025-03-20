Bleeping Computerは3月18日(米国時間)、「Malicious Android 'Vapor' apps on Google Play installed 60 million times」において、Androidユーザーを標的とする悪意のある300以上のアプリが発見されたと報じた。これは広告マーケティング企業「Integral Ad Science(IAS)」の脅威研究所により発見された。「Vapor」と名付けられたこれらアプリは、全画面の侵入型インタースティシャル広告を大規模に展開するとされる。Malicious A