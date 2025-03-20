オウム真理教による地下鉄サリン事件から３０年。１４人が死亡し、重軽症者は６０００人以上に上りました。その前の年には松本サリン事件が起きていて、世界を震撼させた凶悪事件を忘れてはなりません。「黙祷・・・」東京・霞ケ関駅では午前８時すぎ、事件が起きた時間に合わせ、駅員らが黙祷を捧げました。駅に設けられた献花台には、中野国土交通大臣のほか、駅員の夫を事件で亡くした高橋シズヱさんも訪れ、犠牲者をしのびまし