【ソウル＝小池和樹】韓国の検察は２０日、呉世勲（オセフン）ソウル市長に対する政治資金法違反の捜査で、ソウル市庁舎の呉氏の執務室などの捜索を行った。韓国メディアは、検察が近く呉氏の聴取に踏み切ると伝えている。呉氏は世論調査の支持率で上位に位置づける保守政治家。昨年１２月の戒厳令宣布を巡り、憲法裁判所が尹錫悦（ユンソンニョル）大統領の罷免（ひめん）を決めた場合には、次期大統領選で保守陣営の有力候補