タイで拘束された日本人2人がミャンマーの詐欺拠点で、犯罪組織から「電気ショックなどの暴行を受けた」と証言していることが分かりました。タイの国境近くで先週拘束された日本人2人はきょう、首都バンコクの入管施設に収容されました。2人はミャンマーの特殊詐欺拠点で監禁されていたとみられていて、タイ警察は2人に暴行を受けた痕が確認されたと明らかにしました。関係者によりますと、中国系の犯罪組織から「電気ショックを受