（20日、第97回選抜高校野球大会1回戦西日本短大付6―0大垣日大）大垣日大―西日本短大付力投する大垣日大先発の中野翔=滝沢美穂子撮影完璧な立ち上がりだった大垣日大（岐阜）の先発・中野翔真投手に四回、試練が待っていた。快足の1番打者に安打を許し、犠打で1死二塁。ここから3番と4番に連続適時打を打たれた。「スライダーを狙われていた」序盤はスライダーや直球が走った。「調子は良かったです」。だが昨夏の甲子園