台湾メディアの連合新聞網によると、台湾の高雄で3月28〜30日に開催される大型音楽フェス「2025 7-ELEVEN 高雄櫻花季（SAKURA FESTIVAL in Kaohsiung）」の主催者は19日、韓国の俳優キム・スヒョンが30日にゲストとして出演する計画に変更はないと強調した。「愛の不時着」や「涙の女王」などで知られるキム・スヒョンを巡っては、2月に死亡した俳優のキム・セロンさんが未成年だった時に交際していたのではないかという疑惑が浮上