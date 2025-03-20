任期満了に伴う県知事選挙が20日、告示され、いずれも無所属で新人の3人が立候補を届け出ました。佐竹知事は出馬せず16年ぶりに新たな秋田のリーダーを決める17日間の選挙戦がスタートしました。 県知事選に立候補 したのは届け出順に、猿田和三氏61歳と鈴木健太氏49歳。そ れに大久保範夫氏73歳のいずれも無所属で新人の3人です。 猿田和三氏 「あらゆる産業の取り組みを、収益を上げるための努力を、