活動に向け本格始動です。岡山県を舞台にした映画の制作を進める「岡山フィルムプロジェクト」に参加する学生チームのキックオフ集会が、岡山市北区で開かれました。 【写真を見る】岡山県を舞台にした映画制作を進める「岡山フィルムプロジェクト」学生チームがキックオフ集会 （参加した学生）「映像が本当に大好きなので、今回こういった形で色んな皆さんと関われたらと思っています。よろしくお願いします」映画