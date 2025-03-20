昨年11月に始めた「ウィークエンドサロンコンサート」。週末、音楽専用の中ホールで演奏に触れる企画の第2弾に登場するのは、2016年の「フランツ・リスト国際ピアノコンクール」（ハンガリー）で優勝した阪田知樹さん。圧倒的なテクニックと豊かな表現力で聴衆を魅了するピアノ界のホープです。今年は長崎、広島が被爆から80年を迎えるのに当たって、さまざまな世代に平和のメッセージを届けようと、アルカスは5〜6月に三つの