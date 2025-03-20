長崎県平戸市長選（10月12日告示、同19日投開票）に、新人で市統括監の貞方学氏（62）が19日、無所属で立候補する意向を明らかにした。近く正式表明する。貞方氏は取材に「市民ファーストで平戸創生を目指す」と述べた。出馬表明は2人目。貞方氏は「基本的に現市政を継承するが、手法を変える。例えば新たな観光事業を展開する際、市民の理解を得てから進める」と強調。人口減対策の一つとして、農林水産業や商工業の振興、企