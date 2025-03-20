¥¢¥¸¥¢»Ë¾åºÇÂç¤Î³ÊÆ®µ»ÃÄÂÎ¡ÖONE Championship¡×¡ÊONE¡Ë¤Ï¡¢20Æü¤Ë·ÃÈæ¼÷¥¬¡¼¥Ç¥ó¥×¥ì¥¤¥¹¹­¾ì¤Ç¸ø³«Îý½¬¤ò³«ºÅ¡£3·î23Æü¤Ë¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖONE172¡×¤Ë»²Àï¤¹¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÎÎÉ¤µ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£¸½ONE¥Õ¥§¥¶¡¼µé¥à¥¨¥¿¥¤²¦¼Ô¤Î¥¿¥ï¥ó¥Á¥ã¥¤¡¦PK¡¦¥»¥ó¥Á¥ã¥¤¡Ê¥¿¥¤¡Ë¤È¤Î¥Õ¥§¥¶¡¼µé¥­¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°»ÃÄêÀ¤³¦²¦ºÂ·èÄêÀï¤ËÎ×¤à¸µK¡½1¥¦¥§¥ë¥¿¡¼µé²¦¼Ô¤ÎÌîÛµÀµÌÀ¡Ê31¡áteamVASILEUS¡Ë¤Ï¥Õ