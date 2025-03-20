タレント宮川大輔（52）が20日、インスタグラムを更新。東京ドームで開催されたメジャー開幕戦の観戦を報告も、公開された写真の様子に心配に声が寄せられている。宮川は「MLB東京シリーズ2025カブスvsドジャース開幕戦楽しかったぁ。最高でした」とつづり、「TOKYO SERIES」と書かれた赤く光るリストバンドの写真や、ドジャースのキャップにマスク姿の自撮りショットを公開した。この投稿に「もぉ具合悪いやん笑」「宮川さん、