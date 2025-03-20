◆大相撲春場所１２日目（２０日・エディオンアリーナ大阪）西前頭１４枚目・美ノ海（木瀬）は、小結・阿炎（錣山）に押し倒され、４敗目、優勝争いから脱落した。前日は２敗同士の西前頭６枚目・尊富士（伊勢ケ浜）との一番に完敗。この日も阿炎に押しまくられ、いいところなく敗れた。