[ソウル ２０日 ロイター] - 韓国の憲法裁判所は２０日、弾劾訴追された韓悳洙首相の罷免の是非を２４日に言い渡すと発表した。憲法裁は近く尹錫悦大統領の罷免の是非を宣告するとみられており、首相に対する判断が注目されている。憲法裁は尹大統領の宣告日についてはまだ明らかにしていない。国会は昨年１２月１４日に尹大統領を弾劾訴追。韓首相が大統領権限を代行することとなったが、首相も同月２７日に弾劾訴追された。