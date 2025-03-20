◆ウエスタン・リーグ阪神２―０ソフトバンク（２０日・ＳＧＬ）開幕ローテ入りを狙う阪神の新外国人ジョン・デュプランティエ投手が、６回からマウンドに上がり４回５安打無失点と好投した。直球の最速は１５４キロを計測。７回は四球と短打で２死一、二塁のピンチを背負ったが、途中出場の庄子を低めに沈む変化球で空振り三振に仕留めた。９回も無死二、三塁から、後続の３人を抑えてゲームセット。６奪三振と持ち味を発揮