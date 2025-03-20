◆大相撲春場所１２日目（２０日・エディオンアリーナ大阪）西前頭７枚目・玉鷲（片男波）は、小結・霧島（音羽山）を押し出し、３敗を守った。強烈な突き押しで過去２勝１１敗と苦手の元大関を撃破した。連日大声援を受けての土俵に「お客さんには喜んで帰ってもらえれば」と話す４０歳の鉄人は、首位と１差を保ったまま、あと３日間に臨む。