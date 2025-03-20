カツオの町、高知県中土佐町久礼で初ガツオの水揚げが始まりました。3月20日早朝、中土佐町久礼の漁港には土佐清水沖で獲れた約500キロの初ガツオが水揚げされました。大きさは体長約40センチから50センチ、重さは1.5キロから4キロほどです。港では午前6時半からセリが始まり、仲買人など約20人が次々とお目当てのカツオを競り落としていました。久礼漁協によりますと、今シーズンの初ガツオの水揚げは例年並みの3月10日から