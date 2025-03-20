【ルヴァン杯1回戦】(Axis)鳥取 0-2(前半0-1)京都<得点者>[京]中野瑠馬(18分)、ラファエル・エリアス(71分)<警告>[鳥]松本太一(70分)[京]川崎颯太(74分)、チョウ・キジェ(76分)主審:池内明彦副審:西橋勲、若宮健治