【ルヴァン杯1回戦】(いちご)宮崎 0-3(延長)名古屋<得点者>[名]菊地泰智(98分)、浅野雄也2(112分、120分+1)<警告>[宮]坂井駿也(20分)[名]佐藤瑶大(57分)主審:上田益也副審:淺田武士、千葉直史└昨季王者・名古屋がJ3宮崎に苦戦も…菊地弾&浅野2発で延長戦制し、今季公式戦初勝利でルヴァン杯2回戦へ