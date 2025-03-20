【ルヴァン杯1回戦】(長野U)長野 0-0(PK4-5)東京V<警告>[長]石井光輝(64分)、藤本主税(103分)、進昂平(114分)[東]林尚輝(2分)、松橋優安(105分)主審:エリオット・ベル副審:岩崎創一、松本康之