【ルヴァン杯1回戦】(ロートF)奈良 0-1(前半0-0)FC東京<得点者>[F]安斎颯馬(90分+5)<警告>[奈]都並優太(53分)、川谷凪(75分)主審:今村義朗副審:浜本祐介、中澤涼└FC東京がJ3奈良に苦戦も90+5分PK弾でルヴァン杯2回戦へ!! MF北原槙は大会最年少出場記録を更新