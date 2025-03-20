[3.20 ルヴァン杯1stラウンド1回戦 宮崎 0-3(延長) 名古屋 いちご]ルヴァン杯は20日、1stラウンド1回戦1日目を開催。いちご宮崎新富サッカー場ではテゲバジャーロ宮崎(J3)と昨季王者の名古屋グランパス(J1)が対戦。延長までもつれた試合は、延長戦に3ゴールを奪った名古屋が3-0の完封勝利を収めて初戦を突破した。今季のJ1リーグ未勝利(2分け4敗)で最下位に沈む名古屋は、15日のJ1第6節東京V戦(●1-2)から先発4人を変更。FW永