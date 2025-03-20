【ルヴァン杯1回戦】(CFS)栃木C 0-1(前半0-0)鹿島<得点者>[鹿]濃野公人(69分)<警告>[栃]奥井諒(17分)、小西慶太郎(37分)[鹿]樋口雄太(8分)、津久井佳祐(88分)主審:小屋幸栄副審:森川浩次、篠藤巧└両守護神が好守連発!! 荒木がPK失敗の鹿島、J3初昇格の栃木Cに苦しめられるも濃野決勝弾でルヴァン杯初戦突破