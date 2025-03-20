【ルヴァン杯1回戦】(高知陸)高知 1-2(前半0-2)G大阪<得点者>[高]小林心(77分)[G]宇佐美貴史(13分)、唐山翔自(41分)<警告>[高]岡澤韻生(59分)[G]中野伸哉(37分)、倉田秋(88分)主審:中村太副審:平間亮、松井健太郎└G大阪が宇佐美貴史&“緊急出場”唐山翔自のゴールでルヴァン杯1回戦突破! 初参戦のJ3高知は1点差に迫るも敗退