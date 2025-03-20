[3.20 ルヴァン杯1回戦 奈良 0-1 FC東京 ロートF]ルヴァンカップが20日に開幕し、J1のFC東京はJ3の奈良クラブと対戦して1回戦を突破した。MF北原槙は15歳8か月13日での出場を果たし、今月のリーグ戦に続いて森本貴幸氏が持っていた大会最年少出場記録(15歳10か月20日)を更新した。立ち上がりはFC東京がサイド攻撃を中心にゴールへ迫った。前半5分にはMF俵積田晃太のクロスをMF安斎颯馬が合わせたが、シュートはGK岡田慎司の正面に