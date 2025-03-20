東京ドームで開催された「MLB開幕戦東京シリーズ」のロサンゼルス・ドジャース対シカゴ・カブスの2連戦では、日本人選手の大谷翔平、山本由伸、佐々木朗希らの活躍もあり、ドジャースが2連勝した。カブスでも、開幕投手を務めた今永昇太や鈴木誠也という2人の日本人選手の出場があったものの、凱旋での白星を掴むことはできなかった。「大谷は今季1号ホームランを含む、2試合で8打数3安打2四球と期待通りの活躍を見せました。